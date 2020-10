Quarantena e smart working sono compatibili? Ecco la risposta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Con un recente messaggio, l’Inps precisa i termini entro cui un lavoratore in Quarantena o sorveglianza precauzionale può svolgere le proprie mansioni in smart working.Segui Termometro Politico su Google News Aumento pensione di invalidità 2020: importo beneficiari. Comunicato Inps Quarantena e smart working sono compatibili? Nel messaggio 3653/2020, l’Inps ha chiarito che un lavoratore dipendente in Quarantena o in sorveglianza precauzionale, in quanto considerato “fragile” a norma di legge, può continuare a svolgere sulla base dell’accordo sottoscritto con il proprio datore di lavoro le proprie mansioni in smart working ma rinunciando ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 15 ottobre 2020) Con un recente messaggio, l’Inps precisa i termini entro cui un lavoratore ino sorveglianza precauzionale può svolgere le proprie mansioni in.Segui Termometro Politico su Google News Aumento pensione di invalidità 2020: importo beneficiari. Comunicato Inps? Nel messaggio 3653/2020, l’Inps ha chiarito che un lavoratore dipendente ino in sorveglianza precauzionale, in quanto considerato “fragile” a norma di legge, può continuare a svolgere sulla base dell’accordo sottoscritto con il proprio datore di lavoro le proprie mansioni inma rinunciando ...

CeotechI : RT @CeotechI: MobileIron ha rivelato che oltre l'80% delle persone non vorrebbe tornare a lavorare in ufficio.. - #mobileiron #smartworking… - infoitsalute : INPS: non si ha diritto al trattamento di malattia se si è in quarantena ma si continua a lavorare in smart working - CF22092013 : RT @CeotechI: MobileIron ha rivelato che oltre l'80% delle persone non vorrebbe tornare a lavorare in ufficio.. - #mobileiron #smartworking… - infoitsalute : Quarantena, malattia, smart working, isolamento: il punto - monielle76 : Smart working: il lavoratore in quarantena ha diritto alla malattia? -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena smart Smart working: il lavoratore in quarantena ha diritto alla malattia? Ipsoa Vallo della Lucania: preside positiva a Covid, uffici scuola chiusi

di Luigi Martino – “Purtroppo, nella giornata odierna, la Dirigente Scolastica della Scuola Primaria Aldo Moro di Vallo della Lucania, è risultata positiva al Covid-19. La Dirigente, totalmente asinto ...

Quarantena, malattia, smart working, isolamento: il punto

Scegli l’informazione di qualità ogni mattina alle 7:00. . Abbonamento 12 mesi con attivazione immediata, accesso ai contenuti completi, notizie via e-mail, ultim’ora, archivio completo e ricerche on ...

di Luigi Martino – “Purtroppo, nella giornata odierna, la Dirigente Scolastica della Scuola Primaria Aldo Moro di Vallo della Lucania, è risultata positiva al Covid-19. La Dirigente, totalmente asinto ...Scegli l’informazione di qualità ogni mattina alle 7:00. . Abbonamento 12 mesi con attivazione immediata, accesso ai contenuti completi, notizie via e-mail, ultim’ora, archivio completo e ricerche on ...