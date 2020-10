Morte Jole Santelli, Ghirelli: «Un minuto di silenzio sui campi di Lega Pro» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, rivolge un pensiero a Jole Santelli, governatrice della Calabria scomparsa a 51 anni Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, esprime il suo cordoglio per la scomparsa della governatrice della Calabria Jole Santelli. Un minuto di silenzio sui campi di Lega Pro. Lega PRO – «Il dispiacere e il dolore per la Morte della Presidente della Giunta regionale della Calabria, avv. Jole Santelli, sono lancinanti. L’avevo conosciuta quando era al Governo, apprezzandone competenza, passione e grande capacità di lavoro. Avevamo avuto poi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente dellaPro, Francesco, rivolge un pensiero a, governatrice della Calabria scomparsa a 51 anni Il presidente dellaPro, Francesco, esprime il suo cordoglio per la scomparsa della governatrice della Calabria. UndisuidiPro.PRO – «Il dispiacere e il dolore per ladella Presidente della Giunta regionale della Calabria, avv., sono lancinanti. L’avevo conosciuta quando era al Governo, apprezzandone competenza, passione e grande capacità di lavoro. Avevamo avuto poi ...

luigidimaio : Una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Cala… - virginiaraggi : Cordoglio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Roma è vicina ai familiari in questo momento di grande dolore. - myrtamerlino : La notizia della morte di Jole #Santelli mi colpisce come un fulmine a ciel sereno: una #donna forte e combattiva c… - LaStampaTV : VIDEO | Morte Jole Santelli, il Senato la ricorda con un minuto di silenzio e un lungo applauso. La commozione di C… - moneypuntoit : ?? Morte Jole Santelli, cosa succede ora in Calabria? ?? -