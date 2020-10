“Mio marito Osvaldo…” E poi sono lacrime | Orietta Berti “crolla” in diretta davanti a Eleonora Daniele

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La puntata del 15 ottobre di ‘Storie Italiane’ ha avuto una conclusione davvero molto emozionante. La conduttriceha invitato la cantante, che ha voluto raccontare alcuni momenti intimi della sua vita privata. Si è lasciata trasportare ed ha annunciato pubblicamente che ilOsvaldo non sta attraversando un periodo facile. Infatti, non ha l’opportunità di seguirla quando lei deve necessariamente spostarsi per motivi di natura lavorativa. Il coniuge ha infatti alcuni problemi di salute: “Non può più seguirmi durante i miei viaggi di lavoro. Ha un problema agli occhi per il quale è stato operato diverse volte. Gli danno fastidio i rumori eccessivi e la troppa luce, non può fare viaggi faticosi”. ...