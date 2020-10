Mara Venier: “Dall’anno prossimo sono tutta tua”. La conduttrice lascia Domenica In e fa una dedica a marito (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza”: parole di Mara Venier, l’amata conduttrice Rai che alle soglie dei 70 anni si è raccontata al settimanale Oggi. “Essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio – ha aggiunto Mara – Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio“. Ironica, maestra di intrattenimento, professionista: Mara “guida” la Domenica di RaiUno con successo, ma per l’ultimo anno. “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30.serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza”: parole di, l’amataRai che alle soglie dei 70 anni si è raccontata al settimanale Oggi. “Essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio – ha aggiunto– Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio“. Ironica, maestra di intrattenimento, professionista:“guida” ladi RaiUno con successo, ma per l’ultimo anno. “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - FQMagazineit : Mara Venier: “Dall’anno prossimo sono tutta tua”. La conduttrice lascia Domenica In e fa una dedica a marito - DonnaGlamour : Mara Venier lascia Domenica In: “Giuro che è l’ultima” - Italia_Notizie : E ora Mara Venier lascia Domenica In. 'Nicola, dal prossimo anno sarò tutta tua' -