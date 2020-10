Maltempo in Toscana: codice giallo per temporali fino alle 10 di venerdì 16 ottobre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Penisola ancora interessata da una depressione con tempo instabile a tratti anche in Toscana. In particolare quasi tutta la costa, a partire dalla Versilia fino al golfo di Follonica, e l'Arcipelago. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha perciò emesso un codice giallo per temporali forti, associato a rischio idrogeologico idraulico Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Penisola ancora interessata da una depressione con tempo instabile a tratti anche in. In particolare quasi tutta la costa, a partire dalla Versiliaal golfo di Follonica, e l'Arcipelago. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha perciò emesso unperforti, associato a rischio idrogeologico idraulico

FirenzePost : Maltempo in Toscana: codice giallo per temporali fino alle 10 di venerdì 16 ottobre - GrossetoNotizie : Il maltempo non dà tregua: continua l’allerta meteo per temporali - amtoscana : RT @qn_lanazione: Il maltempo non molla, nuova allerta pioggia per la costa toscana #allertameteoTOS - qn_lanazione : Il maltempo non molla, nuova allerta pioggia per la costa toscana #allertameteoTOS - zazoomblog : Maltempo Toscana: tromba d’aria abbatte pali della luce e alberi in Maremma oltre 50mm a Castelfranco di Sotto -… -