Maltempo e vento forte: disagi nei collegamenti con Ischia e Procida (Di giovedì 15 ottobre 2020) A causa di forti raffiche di vento i collegamenti marittimi per Ischia e Procida sono attualmente interessati da numerose cancellazioni. Sospese le corse degli aliscafi per entrambe le isole, le compagnie di navigazione stanno assicurando al momento alcuni collegamenti per Napoli e Pozzuoli solo con navi.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) A causa di forti raffiche dimarittimi persono attualmente interessati da numerose cancellazioni. Sospese le corse degli aliscafi per entrambe le isole, le compagnie di navigazione stanno assicurando al momento alcuniper Napoli e Pozzuoli solo con navi.L'articolo MeteoWeb.

ilmeteoit : #CICLONE #AUTUNNALE in atto, sta piovendo forte su buon parte dell'Italia. E il pomeriggio non promette #NULLA di b… - giuliaforpeace : RT @simelch_: #Roma #maltempo Oltre 30 alberi caduti nella Capitale a causa di forti raffiche di vento e temporali nella notte. Molti in si… - giuliaforpeace : RT @Maricaprino: Guarda il lampo che è laggiù, attraversa il cielo blu... E non solo. Uno squarcio che ha fatto vibrare le finestre, un ven… - CorriereCitta : Maltempo Ardea: pioggia e vento, albero cade in mezzo alla strada (FOTO) - LuceverdeMilano : ?????#Maltempo #ProtezioneCivile ??? ??#15ottobre ????#AllertaGialla per rischio idrogeologico e vento forte ?Su La… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo vento Meteo: CICLONE nelle prossime ore, MALTEMPO, NEVE e forte vento 3bmeteo Maltempo, a Venezia attivato il Mose: erano previsti 130 centimetri di marea

Nella vicina Chioggia, a causa del vento di Bora, si registrano 15 cm di livello dell'acqua in più rispetto al centro storico di Venezia. E' la seconda volta che il Mose entra in funzione dopo il 3 ...

Il maltempo flagella Avellino: strade allagare, persone intrappolate in auto e alberi caduti

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Campania alle prime ore di questa mattina ha provocato molti danni ad Avellino: i vigili del ...

Nella vicina Chioggia, a causa del vento di Bora, si registrano 15 cm di livello dell'acqua in più rispetto al centro storico di Venezia. E' la seconda volta che il Mose entra in funzione dopo il 3 ...L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Campania alle prime ore di questa mattina ha provocato molti danni ad Avellino: i vigili del ...