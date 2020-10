Malagò in visita alla sede dell’Inter: “La sala trofei è emozionante” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ero stato un anno e mezzo fa a casa Milan, oggi sono stato in visita alla sede dell’Inter entrambe le squadre si sono organizzate molto bene, è emozionante la sala dei trofei“. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Arena Civica di Milano. “Ho ricevuto l’invito dagli amministratori delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta, ho sentito al telefono Steven Zhang – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano -. Questa visita completa il rispetto istituzionale di visita delle due squadre. Questo weekend ci saranno i doppi derby, in bocca al lupo a tutti“. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ero stato un anno e mezzo fa a casa Milan, oggi sono stato indell’Inter entrambe le squadre si sono organizzate molto bene, è emozionante ladei“. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Arena Civica di Milano. “Ho ricevuto l’invito dagli amministratori delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta, ho sentito al telefono Steven Zhang – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano -. Questacompleta il rispetto istituzionale didelle due squadre. Questo weekend ci saranno i doppi derby, in bocca al lupo a tutti“.

