Grave lutto per Francesco Renga, dolore sui social: “Ora è un angelo” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Grave lutto per Francesco Renga: il cantante ha perso il padre Salvatorico, 91 anni, malato da tempo di Alzheimer. Dopo la scomparsa dell’amata mamma Jolanda, quindi, l’artista &eGrave; costretto ad affrontare un altra perdita. L'articolo Grave lutto per Francesco Renga, dolore sui social: “Ora &eGrave; un angelo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020)per: il cantante ha perso il padre Salvatorico, 91 anni, malato da tempo di Alzheimer. Dopo la scomparsa dell’amata mamma Jolanda, quindi, l’artista &e; costretto ad affrontare un altra perdita. L'articolopersui: “Ora &e; un angelo” proviene da www.meteoweek.com.

clikservernet : Grave lutto in Calabria, muore nella notte la governatrice Jole Santelli - Noovyis : (Grave lutto in Calabria, muore nella notte la governatrice Jole Santelli) Playhitmusic - - clikservernet : Grave in lutto in Calabria, muore nella notte la governatrice Jole Santelli - Noovyis : (Grave in lutto in Calabria, muore nella notte la governatrice Jole Santelli) Playhitmusic - -