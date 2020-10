Gosens | “Scudetto? La favorita è l’Inter | a Napoli non sarà decisiva”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 ottobre 2020) A pochi giorni da-Atalanta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’esterno nerazzurro. Queste le sue parole: “Non penso sia già una partita scudetto, però giocheremo per vincere. Aver partecipato alla Champions League, ha rinforzato ancora di più la nostra autostima. Adesso nessuno si domanda chi sia l’Atalanta, ma ci rispettano ancora di più. Abbiamo dimostrato il nostro valore in Italia e in Europa. Sarei andato via solo se avessi trovato la soluzione giusta, credo molto in questo progetto. Nazionale? Per me giocare con la Germania è un motivo di orgoglio, ho dei compagni davvero forti. Scudetto? Per me è l’Inter, hanno una rosa numericamente molto forte e competitiva. A me piacerebbe segnare dieci gol, ciò vorrebbe dire che potremmo lottare per i ...