Fisco, entrate in netto calo nei primi 8 mesi del 2020 (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nei primi otto mesi del 2020 evidenziano nel complesso una diminuzione del 7,1% (-32.205 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno 2019. Il dato tiene conto della variazione negativa del 6,3% (-18.832 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive dell’8,5% (-13.373 milioni di euro). Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. La variazione negativa dei primi otto mesi rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, è conseguenza sia del peggioramento congiunturale sia dell’impatto delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria.(ITALPRESS). su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Letributarie e contributive neiottodelevidenziano nel complesso una diminuzione del 7,1% (-32.205 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno 2019. Il dato tiene conto della variazione negativa del 6,3% (-18.832 milioni di euro) delletributarie e della diminuzione dellecontributive dell’8,5% (-13.373 milioni di euro). Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. La variazione negativa deiottorispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, è conseguenza sia del peggioramento congiunturale sia dell’impatto delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria.(ITALPRESS). su Il ...

