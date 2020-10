Finisce in manette mentre si trova in ospedale: è accusato di aver accoltellato un ragazzo (Di giovedì 15 ottobre 2020) accoltellato al cuore nella notte, 19enne in gravi condizioni 12 ottobre 2020 Un 27enne, a Giugliano , è stato fermato per tentato omicidio. La scorsa domenica, 11 ottobre, gli agenti del ... Leggi su napolitoday (Di giovedì 15 ottobre 2020)al cuore nella notte, 19enne in gravi condizioni 12 ottobre 2020 Un 27enne, a Giugliano , è stato fermato per tentato omicidio. La scorsa domenica, 11 ottobre, gli agenti del ...

VoceDelTrentino : Ricercata per furti e rapine, 20enne serba finisce in manette al Brennero - - StampaBiella : Clandestino tradito dal soggiorno in albergo finisce in manette a Viverone - NapoliToday : #Cronaca Finisce in manette mentre si trova in ospedale: è accusato di aver accoltellato un ragazzo… - LiveSicilia : Spacciava da casa: pusher finisce in manette nel catanese - tvoggi : TROVATO IN POSSESSO DI STUPEFACENTI, ARRESTATO 52ENNE PUSHER Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce manette Spacciavano droga a domicilio, coppia finisce in manette LuccaInDiretta Ndrangheta, maxi retata fra trento e Reggio Calabria. In manette anche ex assessore comunale

Da Cardeto, piccolo centro pre-aspromontano della periferia di Reggio Calabria, gli uomini del clan Serraino avevano messo le mani su Trento e stavano estendendo il proprio potere a tutta la regione.

Clandestino tradito dal soggiorno in albergo finisce in manette a Viverone

Era già stato destinatario nel 2017 di un decreto di espulsione con tanto di accompagnamento alla frontiera il venticinquenne albanese Robert Shuka. Anche se non sarebbe potuto tornare in Italia fino ...

Da Cardeto, piccolo centro pre-aspromontano della periferia di Reggio Calabria, gli uomini del clan Serraino avevano messo le mani su Trento e stavano estendendo il proprio potere a tutta la regione.Era già stato destinatario nel 2017 di un decreto di espulsione con tanto di accompagnamento alla frontiera il venticinquenne albanese Robert Shuka. Anche se non sarebbe potuto tornare in Italia fino ...