Ferragnez, Zangrillo e Galli candidati all’Ambrogino d’Oro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Chiara Ferragni e Fedez e i primari Massimo Galli e Alberto Zangrillo sono in lizza per ricevere l’Ambrogino d’Oro, massima onorificenza milanese. Quest’anno premi e menzioni sono riservati a chi si è distinto per l’impegno durante il lockdown. Chiara Ferragni e il marito Fedez, al secolo Federico Lucia, potrebbero essere premiati con l’Ambrogino d’Oro. I Ferragnez e l’impegno contro il Covid-19 A febbraio, mentre il Covid esplodevaArticolo completo: Ferragnez, Zangrillo e Galli candidati all’Ambrogino d’Oro dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Chiara Ferragni e Fedez e i primari Massimoe Albertosono in lizza per ricevere l’Ambrogino d’Oro, massima onorificenza milanese. Quest’anno premi e menzioni sono riservati a chi si è distinto per l’impegno durante il lockdown. Chiara Ferragni e il marito Fedez, al secolo Federico Lucia, potrebbero essere premiati con l’Ambrogino d’Oro. Ie l’impegno contro il Covid-19 A febbraio, mentre il Covid esplodevaArticolo completo:all’Ambrogino d’Oro dal blog SoloDonna

PierDiRienzo : RT @MiTomorrow: Tra i Ferragnez e Zangrillo spunta anche la candidatura di Mi-Tomorrow per l'Ambrogino d'Oro 2020 ?? #mitomorrow #milano #a… - Japan65Rita : Ferragnez, Galli e Zangrillo per l'Ambrogino d'oro 'antivirus' - mister_mister_w : zangrillo :)))))) - Ferragnez, Galli e Zangrillo per l'Ambrogino d'oro 'antivirus' - ArturoMarghera : @thevisioncom Ma se è candidato all'Ambrogino d'oro. - lollo70bi : RT @ciffa_official: Zangrillo? #Zangrillo quello che 'il virus è clinicamente morto' è candidato all' #ambroginodoro? ??????? È una notizia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez Zangrillo Ferragnez, Galli e Zangrillo per l'Ambrogino d'oro "antivirus" La Repubblica Ambrogino d'oro: i Ferragnez in corsa per la massima onorificenza milanese

Insieme a Galli e Zangrillo, i Ferragnez si fanno notare anche per l'impegno civileChiara Ferragni insieme al marito Fedez potrebbero essere premiati con la massima onorificenza milanese. Due anni fa ...

Ferragnez, Galli e Zangrillo per l'Ambrogino d'oro "antivirus"

Chi due anni fa aveva arricciato il naso leggendo il suo nome tra i candidati per l'Ambrogino d'oro, oggi si mostra decisamente più morbido. Il niet, davanti a una donazione milionaria alla Terapia in ...

Insieme a Galli e Zangrillo, i Ferragnez si fanno notare anche per l'impegno civileChiara Ferragni insieme al marito Fedez potrebbero essere premiati con la massima onorificenza milanese. Due anni fa ...Chi due anni fa aveva arricciato il naso leggendo il suo nome tra i candidati per l'Ambrogino d'oro, oggi si mostra decisamente più morbido. Il niet, davanti a una donazione milionaria alla Terapia in ...