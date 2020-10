Doc - Nelle tue mani: i nuovi episodi con Luca Argentero da stasera su Rai1 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc - Nelle tue mani, la fiction tratta da una storia vera, con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, torna stasera su Rai1 alle 21:25 con i nuovi episodi. DOC - Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero, torna stasera su Rai1 alle 21:25 con i nuovi episodi. L'esordio era stato la scorsa primavera con ascolti record che avevano superato gli 8 milioni di telespettatori e tagliato il traguardo del miglior inizio per una serie dal 2007. Dopo lo stop forzato alle riprese, il dottor Adrea Fanti è pronto a tornare dal suo pubblico che l'ha aspettato paziente per tutti questi mesi. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc -tue, la fiction tratta da una storia vera, con protagonistanei panni del dottor Andrea Fanti, tornasualle 21:25 con i. DOC -tue, la fiction con, tornasualle 21:25 con i. L'esordio era stato la scorsa primavera con ascolti record che avevano superato gli 8 milioni di telespettatori e tagliato il traguardo del miglior inizio per una serie dal 2007. Dopo lo stop forzato alle riprese, il dottor Adrea Fanti è pronto a tornare dal suo pubblico che l'ha aspettato paziente per tutti questi mesi. ...

Raiofficialnews : ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e… - bubinoblog : DOC NELLE TUE MANI: RITORNA SU RAI1 IL MEDICAL CHE HA EMOZIONATO L'ITALIA INTERA - zazoomblog : Stasera in TV 15 ottobre: DOC - Nelle tue mani su Rai Uno Le Iene Show su Italia Uno - #Stasera #ottobre: #Nelle… - DocNelleTueMani : RT @Raiofficialnews: ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e @RaiPl… - DocNelleTueMani : RT @NoSpoiler3: Ripassino? #DOCNelleTueMani, il finale della prima parte della stagione 1 #rai #StaseraInTV -