Covid, Crisanti lancia allarme su aumento casi: "Tracciamento non va" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Covid, Crisanti lancia allarme su aumento casi: "Tracciamento non va". Secondo il virologo situazione peggiorerà Secondo il professor Andrea Crisanti, direttore Microbiologia e virologia dell'università di Padova, ospitato da 'Omnibus' su La7, "continuiamo a inseguire il virus, il tracciamento non sta funzionando. I tamponi rapidi potranno creare ancora più confusione, sono meno affidabili".

