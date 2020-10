Covid, a Londra troppi contagi: vietato vedersi con gli amici al pub e a casa (Di giovedì 15 ottobre 2020) La pandemia da coronavirus viaggia a ritmi sempre più rapidi nel Regno Unito. Nel Paese la situazione sta precipitando, tanto che sono in arrivo nuove e severe normative nel tentativo di frenare i contagi. Già da settimane il governo del premier Boris Johnson sta avvertendo la popolazione che la crescita dei nuovi casi ogni giorno – in termini di migliaia – rischia di diventare esplosiva. Occorre osservare le regole, è il monito divenuto un mantra anche sui media. Ciò non basta tuttavia a risparmiare in queste ore la capitale Londra da conseguenze serie in termini di nuove misure restrittive. La capitale dell’Inghilterra passerà infatti al livello di “allerta alta” a partire da sabato prossimo 17 ottobre a mezzanotte. Fra quarantott’ore, in pratica. È ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 ottobre 2020) La pandemia da coronavirus viaggia a ritmi sempre più rapidi nel Regno Unito. Nel Paese la situazione sta precipitando, tanto che sono in arrivo nuove e severe normative nel tentativo di frenare i. Già da settimane il governo del premier Boris Johnson sta avvertendo la popolazione che la crescita dei nuovi casi ogni giorno – in termini di migliaia – rischia di diventare esplosiva. Occorre osservare le regole, è il monito divenuto un mantra anche sui media. Ciò non basta tuttavia a risparmiare in queste ore la capitaleda conseguenze serie in termini di nuove misure restrittive. La capitale dell’Inghilterra passerà infatti al livello di “allerta alta” a partire da sabato prossimo 17 ottobre a mezzanotte. Fra quarantott’ore, in pratica. È ...

