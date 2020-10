Arbitri Serie A, Napoli-Atalanta a Di Bello. Mariani per Inter-Milan (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA - L' Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri che dirigeranno le gare valide per la quarta giornata di andata del campionato di Serie A in programma domenica 18 ottobre. BOLOGNA - SASSUOLO h. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA - L' Aia ha reso noti i nominativi degliche dirigeranno le gare valide per la quarta giornata di andata del campionato diA in programma domenica 18 ottobre. BOLOGNA - SASSUOLO h. ...

sportli26181512 : Arbitri #SerieA, Napoli-Atalanta a Di Bello. Mariani per Inter-Milan: Roma-Benevento affidata ad Ayroldi. Per Sampd… - RobertoRenga : RT @SkySport: Serie A, gli arbitri della 4^ giornata - SkySport : Serie A, gli arbitri della 4^ giornata - sportli26181512 : Serie A, gli arbitri della 4^ giornata: Mariani dirigerà il derby tra Inter e Milan in programma sabato alle ore 18… - romaforever_it : Designazioni Arbitrali 4ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Serie Serie A, gli arbitri della 4^ giornata Sky Sport Serie A, gli arbitri della quarta giornata: Orsato per Sampdoria-Lazio e Ayroldi per Roma-Benevento

Gli arbitri della quarta giornata di Serie A: Orsato a Marassi e Ayroldi all'Olimpico. Queste, comunque, tutte le designazioni arbitrali: Napoli-Atalanta (sabato, h 15): Di Bello di Brindisi ...

Serie A, arbitri quarta giornata | Inter-Milan a Mariani

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. Il derby Inter-Milan affidato a Mariani L’Associazione Italiana Arbitri, (AIA) ha ...

Gli arbitri della quarta giornata di Serie A: Orsato a Marassi e Ayroldi all'Olimpico. Queste, comunque, tutte le designazioni arbitrali: Napoli-Atalanta (sabato, h 15): Di Bello di Brindisi ...L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. Il derby Inter-Milan affidato a Mariani L’Associazione Italiana Arbitri, (AIA) ha ...