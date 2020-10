Alessia Marcuzzi spiega quel «leggermente positiva al Covid» (Di giovedì 15 ottobre 2020) «leggermente positiva al Covid»: così si era definita Alessia Marcuzzi comunicando l’esito del tampone in diretta a Le Iene martedì sera. La conduttrice non ha potuto esserci proprio per quel test effettuato e risultato positivo appena prima di prendere il treno per partecipare alla puntata de Le Iene. Sceglie un post de Le Iene non solo per spiegare quel «leggermente positivo» ma anche per aggiornare sulla sua situazione di salute: ora Alessia Marcuzzi è negativa al Covid. LEGGI ANCHE >>> Alessia Marcuzzi «leggermente positiva al ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 ottobre 2020) «al»: così si era definitacomunicando l’esito del tampone in diretta a Le Iene martedì sera. La conduttrice non ha potuto esserci proprio pertest effettuato e risultato positivo appena prima di prendere il treno per partecipare alla puntata de Le Iene. Sceglie un post de Le Iene non solo perrepositivo» ma anche per aggiornare sulla sua situazione di salute: oraè negativa al. LEGGI ANCHE >>>al ...

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: 'Sono leggermente positiva' #Coronavirusitalia - germancuriel5 : RT @repubblica: Alessia Marcuzzi: 'Tampone ha dato esito negativo' [aggiornamento delle 12:05] - raspa90 : RT @repubblica: Alessia Marcuzzi: 'Tampone ha dato esito negativo' [aggiornamento delle 12:05] -