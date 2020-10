Affronti la pandemia così? | Non sai di cosa parli Poi si scatena l' inferno | Bonaccini e la firma del Fatto | volano stracci

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Giornata di risse a L'aria che tira di Myrta Merlino. L'ultimo scontro in onda su La7 è quello tra Stefano, governatore Pd dell'Emilia Romagna, e Antonello Caporale,delQuotidiano. Ad aprire le danze, parlando di coronavirus, è il secondo, che invoca maggiori poteri a Roma, insomma una sorta di sanità "centralizzata". "Non si può fronteggiare unacon venti sistemi regionali sanitari diversi, bisognerebbe centralizzare l'organizzazione e la gestione", attacca Caporale. Escatta: "Lei sta intendendo che la gestione della sanità dell'Emilia Romagna la devono decidere da Roma? Lei non sa dista parlando", tagli corto. Difficile, anzi difficilissimo, dar torto al governatore democratico...

