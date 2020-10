Un ansiolitico nei cappuccini per rubare il posto alla collega

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nadia Muratore In agenzia c'era aria di tagli. Così, per farla sbagliare, addormentava la rivale. Condannata a quattro anni È stata condannata a quattro anni di carcere, l'impiegata di 52 anni di Bra - in provincia di Cuneo - che, secondo l'accusa, per un lungo periodo di tempo ha «corretto» il cappuccino di unacon degli ansiolitici. Il movente sarebbe da ricercare nel timore della dipendente condannata, di perdere il lavoro per un taglio del personale annunciato dall'agenzia assicurativa dove entrambe lavoravano. Versando le benzodiazepine nella bevanda calda, la 52enne sperava che la rivale, imbambolata dai farmaci, potesse cadere in un errore così, ad essere licenziata, sarebbe stata lei. Tutto inizia tre anni fa, quando la vittima si accorge che i suoi malesseri - spossatezza, sonno improvviso, giramenti di testa, ...

Ultime Notizie dalla rete : ansiolitico nei

Versava quotidianamente ansiolitici nel cappuccino della collega per prenderle il posto di lavoro: queste le motivazioni della condanna per lesioni personali a 4 anni per una donna di Bra, che per un ...Condannata a quattro anni in primo grado per un’impiegata di un’agenzia di assicurazioni di Bra, in provincia di Cuneo ...