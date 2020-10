Traffico Roma del 14-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Luceverdedalla redazione rallentamenti per lavori sul Raccordo Anulare all’altezza di Castel Giubileo in carreggiata interna in carreggiata esterna si rallenta dallo svincolo della Laurentina fino allanina si viaggia a rilento su via del Foro Italico tra via degli Orti della Farnesina e lo svincolo della Salaria si rallenta su via Pineta Sacchetti nel tratto compreso tra via del Forte Braschi via di Forte Boccea In entrambe le direzioni trasporto pubblico la metro B è interrotta nella tratta Ionio Bologna per un guasto tecnico sul posto bus sostitutivi puoi seguire su Corso d’Italia chiuso altra via Marchi e via Toscana deviate le linee bus 89 490 e 495 per i dettagli di queste altre notizie può consultare il sitopunto luceverde.it la Silvia asciuga è tutto ...