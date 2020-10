Traffico Roma del 14-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato per un incidente avvenuto in via Mattia Battistini all’altezza di via Delle calasanziane per un altro incidente avvenuto in via di Portonaccio rallentamenti nei pressi di via Domenico De Dominicisintenso lungo la via Salaria rallentamenti per lavori presso Marcigliana nelle due direzioni il viale Regina Margherita rallentamenti tra Piazza Galeno e via Nomentana si viaggia a rilento anche su via Trionfale tra l’ospedale San Filippo Neri e via Vincenzo Chiarugi nelle due direzioni prese con il suo corso d’Italia chiuso altra via Marche via Toscana deviate le linee bus 89 490 e 495 e termine dei lavori è previsto per martedì 20 ottobre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...