Terna collega Capri alla terraferma (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – È stata inaugurata oggi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, delle autorità locali e dell’Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma, la nuova linea elettrica di Terna che collega Capri alla terraferma. Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione, ha investito complessivamente 150 milioni di euro per realizzare un’opera all’avanguardia tecnologica, che consente di fornire all’Isola Azzurra energia da fonti rinnovabili e di azzerare le emissioni inquinanti grazie alla dismissione dell’attuale centrale a gasolio presente sull’isola, incrementando al tempo stesso la sicurezza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – È stata inaugurata oggipresenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, delle autorità locali e dell’Amministratore Delegato di, Stefano Donnarumma, la nuova linea elettrica diche, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione, ha investito complessivamente 150 milioni di euro per realizzare un’opera all’avanguardia tecnologica, che consente di fornire all’Isola Azzurra energia da fonti rinnovabili e di azzerare le emissioni inquinanti graziedismissione dell’attuale centrale a gasolio presente sull’isola, incrementando al tempo stesso la sicurezza ...

HuffPostItalia : Nuova linea elettrica di Terna collega Capri alla terraferma. Conte: 'Segnale forte' - LuciaLaVita1 : RT @RepubblicaTv: Capri, l'arrivo di Conte in elicottero: Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte é a Capri per l'inaugurazione della li… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Capri, l'arrivo di Conte in elicottero: Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte é a Capri per l'inaugurazione della li… - RepubblicaTv : Capri, l'arrivo di Conte in elicottero: Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte é a Capri per l'inaugurazione de… - CCKKI : #Terna inaugura linea elettrica #Capri-#Sorrento, completata svolta '#green' isola. Terna completa la svolta 'green… -