Temptation-Island-2020 | il riassunto della quinta puntata

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi 14 Ottobre è andata in onda ladi, che è stata piena di avvenimenti e di falò definitivi e quasi definitivi che però saranno conclusi solo nella sesta. Speranza ha subito un durissimo colpo da parte del fidanzato Alberto, Carlotta e Francesca non se la passano di certo meglio. Leggi anche:-8: ilquarta: Carlotta soffre per le confidenze di Nello a Benedetta Si parte con Carlotta che viene chiamata nel pinnettu e qui vede un video in cui Nello e la single Benedetta sono complici e il feeling è ...