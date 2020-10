“Quel locale non si può ristrutturare, ci sono sette piani e ci vorrebbero una miriade di soldi” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Trasferire il patrimonio della biblioteca provinciale in una struttura al centro cittadino. E’ la battaglia che sta portando avanti la consigliera provinciale delegata ai Beni Culturali, Paky Memoli che si schiera al fianco degli studenti che ieri mattina hanno protestato per chiedere agli enti competenti di concedere loro la struttura di via Laspro quale luogo per studiare. “Gli studenti che si sono mobilitati hanno perfettamente ragione, quella biblioteca ha un patrimonio culturale immane, spettacolare, che non può e non deve andare perso. Quel locale non si può aggiustare, sono sette piani e ci vorrebbero una miriade di soldi ma si potrebbe trasferire tutto cercando qualche altra soluzione al centro della città”, ha dichiarato ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Trasferire il patrimonio della biblioteca provinciale in una struttura al centro cittadino. E’ la battaglia che sta portando avanti la consigliera provinciale delegata ai Beni Culturali, Paky Memoli che si schiera al fianco degli studenti che ieri mattina hanno protestato per chiedere agli enti competenti di concedere loro la struttura di via Laspro quale luogo per studiare. “Gli studenti che simobilitati hanno perfettamente ragione, quella biblioteca ha un patrimonio culturale immane, spettacolare, che non può e non deve andare perso. Quelnon si può aggiustare,e ciunadi soldi ma si potrebbe trasferire tutto cercando qualche altra soluzione al centro della città”, ha dichiarato ...

