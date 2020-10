Papa Francesco ai fedeli: "Scusatemi se vi saluto da lontano, ma c'è pericolo di contagio" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Bergoglio durante l'udienza generale del mercoledì non ha compiuto l'usuale giro di benvenuto: "Siate prudenti come si deve fare" Leggi su repubblica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Bergoglio durante l'udienza generale del mercoledì non ha compiuto l'usuale giro di benvenuto: "Siate prudenti come si deve fare"

