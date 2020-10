Nuova Zelanda: annullata l’amichevole con l’Inghilterra per complicazioni della pandemia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Nuova Zelanda ha deciso di annullare l’amichevole contro l’Inghilterra, prevista il 12 novembre al Wembley Stadium di Londra, a causa delle “complicazioni” della pandemia di Covid-19, che in Europa è tornata a colpire prepotentemente da un mese a questa parte, facendo registrare dati preoccupanti e tanti contagi anche nel mondo del calcio, che hanno costretto le varie federazioni a valutare diversi scenari. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Laha deciso di annullare l’amichevole contro l’Inghilterra, prevista il 12 novembre al Wembley Stadium di Londra, a causa delle “di Covid-19, che in Europa è tornata a colpire prepotentemente da un mese a questa parte, facendo registrare dati preoccupanti e tanti contagi anche nel mondo del calcio, che hanno costretto le varie federazioni a valutare diversi scenari.

