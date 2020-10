Mes, Conte: “Se mancano risorse non c’è ideologia che tenga” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Mes continua a essere un nodo all’interno della maggioranza di governo, ma Conte non esclude la possibilità di farne ricorso. “Se c’è bisogno di salvare la comunità lo faremo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa a Capri. E ricorda un po’ il “whatever it takes” (“ad ogni … L'articolo Mes, Conte: “Se mancano risorse non c’è ideologia che tenga” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Mes continua a essere un nodo all’interno della maggioranza di governo, manon esclude la possibilità di farne ricorso. “Se c’è bisogno di salvare la comunità lo faremo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppein un punto stampa a Capri. E ricorda un po’ il “whatever it takes” (“ad ogni … L'articolo Mes,: “Senon c’èche tenga” proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Mes Conte I governatori furenti chiedono il Mes. Ma Conte e i grillini tergiversano ilGiornale.it Sanità: Conte, su Mes non ne faccio posizione ideologica

Roma, 14 ott 18:10 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità) a margine di un appuntamento... (Rin) ...

Mes: Conte, se ci sara' da salvare la comunita' non faremo questioni ideologiche

Adesso stiamo lavorando sul Documento programmatico di bilancio e la Legge di bilancio, sul Recovery Plan e sui fondi di coesione. C'e' un progetto integrato con le varie risorse. Se dovessero mancare ...

