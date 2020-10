Il virus torna a correre in tutto il paese, mai così tanti contagi dalla fine di aprile (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In aumento anche le vittime, 41 in un giorno. E poi c'è l'alto numero dei ricoveri. Gli ospedali temono il collasso nel giro di due mesi. Nuovo allarme nelle Rsa. Gli ultimi focolai sono stati ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In aumento anche le vittime, 41 in un giorno. E poi c'è l'alto numero dei ricoveri. Gli ospedali temono il collasso nel giro di due mesi. Nuovo allarme nelle Rsa. Gli ultimi focolai sono stati ...

repubblica : Rsa, torna l’incubo virus - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - RaiNews : Dopo la controversa uscita dall'ospedale in auto per salutare i fan, #Trump attira di nuovo l'attenzione. Al rientr… - Marc_OTSS : RT @fasulo_antonio: Non solo la curva del #COVID che sale a quasi seimila #Contagi nelle ultime 24 ore. Ci mancava pure il virus del #MES c… - Marco_Evang : @AntonioLoy @CucchiRiccardo Io non credo che le possibilità di contagio aumentino in queste gare. Torna un positivo… - marino29b : RT @fasulo_antonio: Non solo la curva del #COVID che sale a quasi seimila #Contagi nelle ultime 24 ore. Ci mancava pure il virus del #MES c… -