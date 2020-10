Gran Bretagna, altra vittoria dei trans. “Giocheranno a rugby femminile” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Londra, 14 ott – Buone notizie per le transfemministe, un po’ meno per le sportive donne (intendiamo quelle vere). La rugby Football Union britannica ha stabilito infatti che in futuro le donne transgender potranno giocare a rugby femminile a tutti i livelli non internazionali in Inghilterra per il prossimo futuro. Lo riporta il Guardian. La posizione della Rfu è nettamente in contrasto con quella del World rugby, che la scorsa settimana ha vietato alle donne trans di giocare a rugby femminile d’élite dopo che un importante studio scientifico della scienza più recente aveva concluso che il rischio di “lesioni significative” era “troppo Grande”. Come se ci fosse stato bisogno di uno studio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Londra, 14 ott – Buone notizie per lefemministe, un po’ meno per le sportive donne (intendiamo quelle vere). LaFootball Union britannica ha stabilito infatti che in futuro le donnegender potranno giocare afemminile a tutti i livelli non internazionali in Inghilterra per il prossimo futuro. Lo riporta il Guardian. La posizione della Rfu è nettamente in contrasto con quella del World, che la scorsa settimana ha vietato alle donnedi giocare afemminile d’élite dopo che un importante studio scientifico della scienza più recente aveva concluso che il rischio di “lesioni significative” era “troppode”. Come se ci fosse stato bisogno di uno studio ...

