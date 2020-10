Finta aggressione omofoba, Iconize vuota il sacco: “Mi vergogno totalmente di quello che ho fatto” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuovo capitolo della saga Iconize. L’ex fidanzato di Tommaso Zorzi è intervenuto su Instagram, ammettendo che l’aggressione omofoba denunciata tempo prima fosse tutta una messa in scena. Le parole del ragazzo arrivano dopo poche ore dall’ennesima smentita dello stesso Iconize rispetto a quanto svelato da Soleil Sorge durante un’ospitata Pomeriggio 5 qualche giorno prima, con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che aveva di fatto confermato quanto raccontato da Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5. La confessione di Iconize su Instagram View this post on Instagram A post shared by Marco Ferrero (@Iconize) on Oct 13, 2020 at 7:57am PDT Dopo aver sparato il giorno prima a zero sulle trasmissioni che parlavano ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuovo capitolo della saga. L’ex fidanzato di Tommaso Zorzi è intervenuto su Instagram, ammettendo che l’denunciata tempo prima fosse tutta una messa in scena. Le parole del ragazzo arrivano dopo poche ore dall’ennesima smentita dello stessorispetto a quanto svelato da Soleil Sorge durante un’ospitata Pomeriggio 5 qualche giorno prima, con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che aveva di fatto confermato quanto raccontato da Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5. La confessione disu Instagram View this post on Instagram A post shared by Marco Ferrero (@) on Oct 13, 2020 at 7:57am PDT Dopo aver sparato il giorno prima a zero sulle trasmissioni che parlavano ...

trash_italiano : Iconize confessa: ecco le sue dichiarazioni – VIDEO - valefesta84 : RT @SirDistruggere: Immagino che se iconize domani su suicidasse non sarebbe poi colpa di nessuno. Ha sbagliato ovviamente e la finta aggre… - burrello_marco : RT @SirDistruggere: Immagino che se iconize domani su suicidasse non sarebbe poi colpa di nessuno. Ha sbagliato ovviamente e la finta aggre… - LaReteNazionale : L'influencer omosessuale Iconize si inventò un'aggressione: Il mondo gay è malato, sadico ed autolesionista. - erika_scalia : RT @SirDistruggere: Immagino che se iconize domani su suicidasse non sarebbe poi colpa di nessuno. Ha sbagliato ovviamente e la finta aggre… -