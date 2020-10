“Dopo i casi di oggi è davvero possibile un nuovo lockdown delle città italiane”: parla Pregliasco (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pregliasco: “Se la situazione Covid peggiora possibili lockdown sartoriali” Record di contagi in Italia: sono 7.332 i casi emersi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco “è un destino”. “Con la distanza dal lockdown e con tutte le attività che si stanno avviando è qualcosa che ci aspettava. A mio avviso se lasciamo le cose come sono c’è il rischio che si arrivi a un lockdown a Natale, lo ha detto Crisanti, non lo ribadisco ma lo dico”, afferma Pregliasco a TPI. “Un po’ come si dice ai giovani, se non studi ti ritroverai in questo casino. Per questo dobbiamo riuscire a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020): “Se la situazione Covid peggiora possibilisartoriali” Record di contagi in Italia: sono 7.332 iemersi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Secondo il virologo Fabrizio“è un destino”. “Con la distanza dale con tutte le attività che si stanno avviando è qualcosa che ci aspettava. A mio avviso se lasciamo le cose come sono c’è il rischio che si arrivi a una Natale, lo ha detto Crisanti, non lo ribadisco ma lo dico”, affermaa TPI. “Un po’ come si dice ai giovani, se non studi ti ritroverai in questono. Per questo dobbiamo riuscire a ...

