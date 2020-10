Covid 19 a Torre del Greco, docente positivo: 5 classi in quarantena (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’accertata positività di un professore rilancia l’allarme Covid 19 a Torre del Greco, dove gli alunni di ben 5 classi di una scuola sono stati messi in isolamento. Cinque classi di scuola media sono state poste in quarantena dopo l’accertata positività di un loro docente. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove da oggi … Leggi su 2anews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’accertata positività di un professore rilancia l’allarme19 adel, dove gli alunni di ben 5di una scuola sono stati messi in isolamento. Cinquedi scuola media sono state poste indopo l’accertata positività di un loro. È accaduto adel(Napoli) dove da oggi …

LaCnews24 : Chiaravalle, il sindaco chiude le scuole dopo i casi Covid a Torre di Ruggiero #calabrianotizie #newscalabria - mattinodinapoli : Covid a Torre del Greco, altri quattro contagiati: tre in isolamento e uno in ospedale - RedazioneTvcity : Covid-19 a Torre del Greco: oggi 4 positivi e 3 guariti - - MariellaRomano : #TorredelGreco Contagi #Covid il bollettino del 13 ottobre - Torrechannelit : Torre del Greco – Emergenza COVID-19, quattro nuovi casi in città -