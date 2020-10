Cos’è e come richiedere la Postepay Digital: la prepagata del tutto digitale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con Postepay Digital la carta prepagata più amata dagli italiani diventa totalmente Digitale, abbandonando di fatto il supporto fisico. La richiesta potrà essere effettuata attraverso l’app Postepay, direttamente dal proprio smartphone o tablet, per poter poi effettuare pagamenti online e ricariche varie. La Postepay Digital include tutti i servizi previsti dall’app Postepay, e supporta peraltro i pagamenti attraverso la scansione del codice QR nei punti vendita autorizzati, oppure con Google Pay per i proprietari di un dispositivi Android abilitato al servizio. La Postepay Digital potrà anche essere trasformata in una Postepay Digital Evolution, che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Conla cartapiù amata dagli italiani diventa totalmentee, abbandonando di fatto il supporto fisico. La richiesta potrà essere effettuata attraverso l’app, direttamente dal proprio smartphone o tablet, per poter poi effettuare pagamenti online e ricariche varie. Lainclude tutti i servizi previsti dall’app, e supporta peraltro i pagamenti attraverso la scansione del codice QR nei punti vendita autorizzati, oppure con Google Pay per i proprietari di un dispositivi Android abilitato al servizio. Lapotrà anche essere trasformata in unaEvolution, che ...

