Conte, 'Evitiamo che il Paese piombi in un nuovo lockdown. Prudenza anche nelle case' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le comunicazioni di Conte in Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte interviene in Senato nella giornata di martedì 13 ottobre in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Inevitabile un riferimento anche al nuovo dpcm per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Italia. Prima dell'intervento in Senato Conte ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulle decisioni adottate dal governo con l'ultimo dpcm. Giuseppe ConteCoronavirus, Conte presenta il nuovo dpcm Con una conferenza tenuta a Palazzo Chigi prima di recarsi in Senato per le comunicazioni sul Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ...

