Choc a Marghera | il 25enne si è suicidato in palestra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) VENEZIA. Lutto aper la morte improvvisa di un venticinquenne all’interno dellaMcFit, di cui era vicegestore. Cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Brasi, del posto. Lasi trova in via Orsato 3, dietro lo Sme. Aggiornamento– Un ragazzo di 25 anni, dipendente dellaMc Fit di, zona Panorama, è entrato in uno stanzino della struttura e si èsparandosi. E’ successo alle 13.30 di oggi 14 ottobre. Sul posto la Polizia. Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343De Leo Fund 800.168.678 L'articolo ...