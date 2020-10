Alda D’Eusanio oggi compie 70 anni: «Dopo la morte di mio marito mi ha salvato un pappagallo» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In occasione del suo 70esimo compleanno Alda D’Eusanio, giornalista, conduttrice televisiva e opinionista, ha rilasciato una lunga intervista a “Il Corriere della sera”. Dalla carriera alla vita privata: a Candida Morvillo la D’Eusanio ha parlato a cuore aperto, svelando retroscena inediti del suo passato. La sua denuncia sullo “strapotere dei socialisti nel Tg2” di cui era conduttrice nel 1993: «Non mi pento anche se l’ho pagata. Fui relegata per cinque anni alla notte». Finanche l’amicizia con l’ex premier Bettino Craxi: «Era uno scontro continuo. Mi ero già rifiutata di fare lo spot del Psi per le Europee ’89. E poi non gli dovevo niente: ero stata assunta che non lo conoscevo e il successo arriverà Dopo il tracollo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In occasione del suo 70esimo compleannoD’Eusanio, giornalista, conduttrice televisiva e opinionista, ha rilasciato una lunga intervista a “Il Corriere della sera”. Dalla carriera alla vita privata: a Candida Morvillo la D’Eusanio ha parlato a cuore aperto, svelando retroscena inediti del suo passato. La sua denuncia sullo “strapotere dei socialisti nel Tg2” di cui era conduttrice nel 1993: «Non mi pento anche se l’ho pagata. Fui relegata per cinquealla notte». Finanche l’amicizia con l’ex premier Bettino Craxi: «Era uno scontro continuo. Mi ero già rifiutata di fare lo spot del Psi per le Europee ’89. E poi non gli dovevo niente: ero stata assunta che non lo conoscevo e il successo arriveràil tracollo ...

