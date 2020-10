Torchlight 3 - recensione (Di martedì 13 ottobre 2020) Sin dal lontano 1985, con l'arrivo di Gauntlet, il genere degli hack and slash è stato sinonimo di combattimenti frenetici contro orde pressoché infinite di mostri, attraverso labirinti e fortezze via via più complesse e sovraffollate. Questi titoli non sono ricordati per la profondità delle loro storie ma piuttosto per essere responsabili di numerose vesciche sulle mani e joystick distrutti. Con l'arrivo sui nostri schermi di Diablo, e del successivo e tuttora acclamato seguito Diablo 2, Blizzard North (sussidiaria di Blizzard) disegnò il genere aggiungendo una componente RPG, con personalizzazione del personaggio attraverso classi, talenti e punti abilità, mai tralasciando però il cuore del genere, ossia orde demoniache da distruggere con il mouse in un crescendo di click.In seguito a disaccordi con Vivendi, che ai tempi controllava ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) Sin dal lontano 1985, con l'arrivo di Gauntlet, il genere degli hack and slash è stato sinonimo di combattimenti frenetici contro orde pressoché infinite di mostri, attraverso labirinti e fortezze via via più complesse e sovraffollate. Questi titoli non sono ricordati per la profondità delle loro storie ma piuttosto per essere responsabili di numerose vesciche sulle mani e joystick distrutti. Con l'arrivo sui nostri schermi di Diablo, e del successivo e tuttora acclamato seguito Diablo 2, Blizzard North (sussidiaria di Blizzard) disegnò il genere aggiungendo una componente RPG, con personalizzazione del personaggio attraverso classi, talenti e punti abilità, mai tralasciando però il cuore del genere, ossia orde demoniache da distruggere con il mouse in un crescendo di click.In seguito a disaccordi con Vivendi, che ai tempi controllava ...

IGNitalia : Un capostazione, un robot e un alpaca entrano in una mappa piena di goblin. Non è una brutta barzelletta ma il rito… - Eurogamer_it : Abbiamo recensito #Torchlight3, e l'abbiamo trovato una tempesta di click in un mondo coloratissimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Torchlight recensione Torchlight 3, la recensione: un hack and slash con un nome altisonante e poco altro Multiplayer.it Torchlight 3 - recensione

In principio noto come Torchlight: Frontiers, il gioco ha subito una metamorfosi quasi radicale in molti aspetti di gameplay. Il gioco doveva essere un MMO action RPG con un overworld condiviso da ...

Torchlight 3, la recensione: un hack and slash con un nome altisonante e poco altro

Siamo arrivati carichissimi di aspettative per la recensione di Torchlight 3. Di hack 'n' slash come si deve non se ne vedono tanti in giro e nel più recente passato la serie di Torchlight ha ...

In principio noto come Torchlight: Frontiers, il gioco ha subito una metamorfosi quasi radicale in molti aspetti di gameplay. Il gioco doveva essere un MMO action RPG con un overworld condiviso da ...Siamo arrivati carichissimi di aspettative per la recensione di Torchlight 3. Di hack 'n' slash come si deve non se ne vedono tanti in giro e nel più recente passato la serie di Torchlight ha ...