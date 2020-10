RamblaMan | sabato e domenica a Maccarese il circuito multisport per ' atleti d' acciaio'

(Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo 15 giorni per centrare la best performance con prove 'on line' delle sei discipline sportive tra mare e terra,17 e18 ottobre decine did'acciacio si sfideranno live nel ...

Ultime Notizie dalla rete : RamblaMan sabato

Leggo.it

Dopo 15 giorni per centrare la best performance con prove “on line” delle sei discipline sportive tra mare e terra, sabato 17 e domenica 18 ottobre decine di atleti d'acciacio si sfideranno live nel ...Dopo 15 giorni per centrare la best performance con prove “on line” delle sei discipline sportive tra mare e terra, sabato 17 e domenica 18 ottobre decine di atleti d’acciacio si sfideranno live nel R ...