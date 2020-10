Quarantena e malattia: tutte le regole caso per caso (Di martedì 13 ottobre 2020) Il lavoratore in Quarantena precauzionale non ha diritto alla malattia se lavora da casa in smart working: si tratta di un’importante precisazione contenuta nella circolare INPS che chiarisce tutte le regole che si applicano ai casi di Quarantena del lavoratore. La circolare fornisce una serie di aspetti su cui sono state evidenziate criticità interpretative, e che risulta di particolare importanza dopo la nuova disposizione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico Coronavirus), che riduce a 10 giorni la Quarantena obbligatoria per gli asintomatici, i quali possono poi uscire con un solo tampone o test negativo. Importante il focus sul coordinamento fra le misure emergenziali sulla Quarantena (equiparata alla malattia o, nei casi di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) Il lavoratore inprecauzionale non ha diritto allase lavora da casa in smart working: si tratta di un’importante precisazione contenuta nella circolare INPS che chiarisceleche si applicano ai casi didel lavoratore. La circolare fornisce una serie di aspetti su cui sono state evidenziate criticità interpretative, e che risulta di particolare importanza dopo la nuova disposizione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico Coronavirus), che riduce a 10 giorni laobbligatoria per gli asintomatici, i quali possono poi uscire con un solo tampone o test negativo. Importante il focus sul coordinamento fra le misure emergenziali sulla(equiparata allao, nei casi di ...

