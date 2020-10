NO allo smart working! (Di martedì 13 ottobre 2020) di Savino Balzano. Abbiamo ormai imparato a prevedere le strategie perseguite dagli alfieri del liberismo più bieco e spietato e in materia di lavoro sono più o meno, banalmente malefiche, sempre le stesse. Prima di ogni affondo, si mette in moto la macchina della propaganda: una macchina insistente, martellante, terribilmente invasiva, animata da cori di megafoni concordi nel narrare storie fantasiose, nel prospettare scenari inesistenti, nell’ingannare chi ancora ci casca. Perché qualcuno che ci casca ancora purtroppo c’è: tra chi sostiene certe tesi c’è sicuramente l’alfiere malintenzionato, ma è purtroppo da registrarsi anche la presenza di chi, forse persino in buona fede, tuttavia completamente invasato e obnubilato dalla politicamente corretta presunzione di moderazione, non fa altro che aiutare il boia a ... Leggi su ilparagone (Di martedì 13 ottobre 2020) di Savino Balzano. Abbiamo ormai imparato a prevedere le strategie perseguite dagli alfieri del liberismo più bieco e spietato e in materia di lavoro sono più o meno, banalmente malefiche, sempre le stesse. Prima di ogni affondo, si mette in moto la macchina della propaganda: una macchina insistente, martellante, terribilmente invasiva, animata da cori di megafoni concordi nel narrare storie fantasiose, nel prospettare scenari inesistenti, nell’ingannare chi ancora ci casca. Perché qualcuno che ci casca ancora purtroppo c’è: tra chi sostiene certe tesi c’è sicuramente l’alfiere malintenzionato, ma è purtroppo da registrarsi anche la presenza di chi, forse persino in buona fede, tuttavia completamente invasato e obnubilato dalla politicamente corretta presunzione di moderazione, non fa altro che aiutare il boia a ...

benedettomineo : Coronavirus. Firmato il DPCM con le nuove misure. Feste private con massimo 6 persone. Stretta su movida e cerimoni… - massidanu : @fattoquotidiano Basta ritornare allo smart working chi può Anche se poi Bar i ristoranti vanno in sofferenza È… - m4gny : @Morbilla_ Esatto! E non è nemmeno un rischio che moltissimi devono correre per forza grazie allo smart working in… - Adenuricfla : RT @pestapere: Il massiccio ricorso allo Smart Working improvvisato sta paralizzando gli uffici pubblici: tutto per non affollare i traspor… - palinaciani : RT @pestapere: Il massiccio ricorso allo Smart Working improvvisato sta paralizzando gli uffici pubblici: tutto per non affollare i traspor… -