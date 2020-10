La virologa Viola sul nuovo Dpcm: «punti non toccati» a partire dal «nodo cruciale» dei trasporti (Di martedì 13 ottobre 2020) La virologa Viola ha fornito il suo parere rispetto al nuovo Dpcm chiarendo immediatamente: «Nessuna polemica e totale rispetto per le regole». Il suo è un parere da esperta che non vuole tanto criticare apertamente l’operato di Conte e dei suoi quanto spingere alla riflessione su un paio di punti «che non sono stati toccati e che, invece, per la loro criticità vale la pena ricordare». Primo fra tutti i mezzi pubblici coronavirus, rispetto al quale il Cts ha stabilito un basso impatto nel contagio, ma non mancano nemmeno accenno allo smart working e alle lezioni a distanza – almeno per quanto riguarda le università e gli ultimi due anni di scuola superiore -. «nodo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Laha fornito il suo parere rispetto alchiarendo immediatamente: «Nessuna polemica e totale rispetto per le regole». Il suo è un parere da esperta che non vuole tanto criticare apertamente l’operato di Conte e dei suoi quanto spingere alla riflessione su un paio di«che non sono statie che, invece, per la loro criticità vale la pena ricordare». Primo fra tutti i mezzi pubblici coronavirus, rispetto al quale il Cts ha stabilito un basso impatto nel contagio, ma non mancano nemmeno accenno allo smart working e alle lezioni a distanza – almeno per quanto riguarda le università e gli ultimi due anni di scuola superiore -. «...

giornalettismo : Secondo la virologa #Viola la questione #trasporti nel nuovo #Dpcm non è stata adeguatamente affrontata - ValerioVartolo : La virologa Viola: dobbiamo spiegare, non imporre. Ha detto tutto e meglio di altri, governo compreso. #COVID19 #ottoemezzo - ViolettaMartel1 : @OttoemezzoTW @ilgiornale @alesallusti @AndreaScanzi @fattoquotidiano @sole24ore @La7tv Lo seguirò perché c’è… - PaulusMarzic : Dipende dove si abita. Se si è in 3-4 in un bilocale la vedo dura. Sullo yacht di Bill Gates da 200.000 metri è più… - Gio15474822 : RT @Tiziana99296006: @Gio15474822 @vanabeau Anche la virologa Viola ha detto che mascherina fuori senza assembramenti non serve a nulla e l… -