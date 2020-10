Gualtieri: “Stima terzo trimestre del Pil migliore delle ipotesi di aprile” (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “La stima del terzo trimestre del Pil dovrebbe risultare migliore di quella ipotizzata ad aprile nel Def”, dichiara il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nota di aggiornamento al Def nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “Le entrate vanno meglio del previsto grazie a quei contribuenti che anche nei mesi peggiori della pandemia hanno continuato a versare i propri oneri anche se avevano diritto alla sospensione”, aggiunge. “La vera sfida perchè le stime del Pil possano essere confermate o migliorate e’ il contenimento del virus”, spiega il ministro.GUALTIERI: “RIFORMA DEL FISCO IN 3 ANNI, DAL 2021 ASSEGNO UNICO PER I FIGLI” Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “La stima del terzo trimestre del Pil dovrebbe risultare migliore di quella ipotizzata ad aprile nel Def”, dichiara il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nota di aggiornamento al Def nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “Le entrate vanno meglio del previsto grazie a quei contribuenti che anche nei mesi peggiori della pandemia hanno continuato a versare i propri oneri anche se avevano diritto alla sospensione”, aggiunge. “La vera sfida perchè le stime del Pil possano essere confermate o migliorate e’ il contenimento del virus”, spiega il ministro.GUALTIERI: “RIFORMA DEL FISCO IN 3 ANNI, DAL 2021 ASSEGNO UNICO PER I FIGLI”

