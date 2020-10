(Di martedì 13 ottobre 2020) Il ministro dell'Economia Robertoha annunciato che per il triennio-23 la'sarà introdotta con una legge delega'. In audizione sulla Nadef alle Commissioni Bilancio di ...

MediasetTgcom24 : Gualtieri: 'Presto riforma fiscale e dal 2021 assegno unico' #robertogualtieri - PaoloBorg : Un raggiante Gualtieri non aveva fatto in tempo a settembre al Forum Ambrosetti a prevedere un ottimistico meno 8 d… - sciumx : ...questo governo ha commesso un errore tragico, una tragica sottocalutazione del l'entità della crisi (Aggiungo io… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri Presto

TGCOM

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che per il triennio 2021-23 la riforma fiscale "sarà introdotta con una legge delega". In audizione sulla Nadef alle Commissioni Bilancio di ...Il ministro degli Esteri: «Ci sarà tavolo con Pd su alleanza, non scarichiamo nessuno» - Ansa /CorriereTv "In questo governo si lavora bene, abbiamo un buon rapporto con Zingar ...