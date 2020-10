Grande Fratello VIP 5: volano insulti in diretta fra Franceska Pepe e Andrea Zelletta (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Grande Fratello VIP 5 sembra aver trovato la nuova Aida Nizar. La nuova macchina da provocazione del reality di Canale Cinque si chiama Franceska Pepe: una giovanissima ragazza di 24 anni, celebre per aver cavalcato un finto gossip (che l’avrebbero legata sentimentalmente a Vittorio Sgarbi) e una vittoria a Miss Europa 2016 totalmente inventata. Con un curriculum del genere non poteva che fare faville dello show di Alfonso Signorini!E difatti, per la seconda volta consecutiva, il conduttore del programma ha aizzato Franceska Pepe a fare da opinionista della situazione permettendole di dire cose anche piuttosto diffamatorie. Ma questa volta la giovane influencer ha ricevuto delle risposte dirette da parte di alcuni dei concorrenti… Grande ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 ottobre 2020) IlVIP 5 sembra aver trovato la nuova Aida Nizar. La nuova macchina da provocazione del reality di Canale Cinque si chiama: una giovanissima ragazza di 24 anni, celebre per aver cavalcato un finto gossip (che l’avrebbero legata sentimentalmente a Vittorio Sgarbi) e una vittoria a Miss Europa 2016 totalmente inventata. Con un curriculum del genere non poteva che fare faville dello show di Alfonso Signorini!E difatti, per la seconda volta consecutiva, il conduttore del programma ha aizzatoa fare da opinionista della situazione permettendole di dire cose anche piuttosto diffamatorie. Ma questa volta la giovane influencer ha ricevuto delle risposte dirette da parte di alcuni dei concorrenti…...

trash_italiano : Stefania Orlando prima della puntata del #GFVIP confessa: 'ho preso lo Xanax' e la regia stacca -VIDEO - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GFVIP! Ci salutiamo... ma solo per qualche giorno: la prim… - GrandeFratello : Commentate la puntata di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I tweet/meme più belli e divertenti saranno pubblica… - _aaanto_ : RT @axxocean: SORRISO SODDISFATTO PER AVER CREATO DINAMICHE ANCHE DURANTE LA DIRETTA, SEI TU IL GRANDE FRATELLO HAI GIÀ VINTO IN PARTENZA #… - hil_giulia_mil : RT @fragmentsss: Il vincitore del grande fratello che pensa a come far uscire entro venerdì la “vera” Matilde Brandi ?? #GFVIP -