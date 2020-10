De Santis | basta disinformazione | su carte d’identità nessun caos

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “La validita’ delled’identita’ e’ notoriamente prorogata per tutti fino al 31/12/2020, a causa dell’emergenza Covid. In casi di necessita’ e urgenza (smarrimento, deterioramento, viaggio imminente) il documento viene fatto in presenza, senza bisogno di prenotarsi sul portale web.” “Ma un servizio del Tgr Lazio omette tutto cio’. La giornalista parla di ‘d’identita” mentre l’unicoe’ quello che lei stessa crea disinformando. Questa precisazione e’ dovuta ai cittadini, ma anche ai tanti dipendenti del settore anagrafico, che ringrazio per il lavoro svolto anche durante le fasi emergenziali”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De ...