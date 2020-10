Cristiano Ronaldo positivo al Covid | «Sta bene | è asintomatico»

(Di martedì 13 ottobre 2020)al Coronavirus. Ha lasciato la Nazionale dopo il risultato del test e quindi non affronterà la Svezia. Lo comunica la federazione calcio del Portogallo....

WinamaxSport : Quand Cristiano Ronaldo s'approche de la surface. #FRAPOR - SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Cristiano #Ronaldo positivo al test del Coronavirus - DiarioQro : RT @elsolde_mexico: ?? #ÚltimaHora Cristiano Ronaldo da positivo a Covid-19 - ArturoDb72 : RT @tancredipalmeri: Tra 15 giorni precisi c’è Juventus-Barcellona. È quasi impossibile che Cristiano Ronaldo ci sia -

Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus. A lanciare la notizia clamorosa è il quotidiano portoghese A Bola, poi è arrivata la conferma della Federcalcio portoghese. Il fuoriclasse della Juventus, ...Tegola sul Portogallo e sulla Juventus. "Cristiano Ronaldo, dopo un test, è risultato positivo per Covid-19, quindi non affronterà la Svezia. Il nazionale portoghese sta bene, non ha sintomi ed ...