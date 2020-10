CorSport: la panchina col Barça ha fatto risentire Maksimovic, che ora non rinnova (Di martedì 13 ottobre 2020) Il rinnovo di Nikola Maksimovic è una delle situazioni pendenti sulla scrivania di Cristiano Giuntoli. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il difensore si era accordato col Napoli per altri cinque anni, ma prima della gara di ritorno col Barcellona in Champions League c’è stata la battuta d’arresto. Il motivo sarebbe stata l’esclusione del giocatore, in favore della coppia composta Manolas e Koulibaly. Maksimovic si sarebbe risentito dell’esclusione, perché sperava di poter giocare la partita più importante. In ogni caso proseguono i contatti tra le parti per raggiungere una nuova intesa. L'articolo CorSport: la panchina col Barça ha fatto risentire Maksimovic, che ora non rinnova ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) Il rinnovo di Nikolaè una delle situazioni pendenti sulla scrivania di Cristiano Giuntoli. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il difensore si era accordato col Napoli per altri cinque anni, ma prima della gara di ritorno col Barcellona in Champions League c’è stata la battuta d’arresto. Il motivo sarebbe stata l’esclusione del giocatore, in favore della coppia composta Manolas e Koulibaly.si sarebbe risentito dell’esclusione, perché sperava di poter giocare la partita più importante. In ogni caso proseguono i contatti tra le parti per raggiungere una nuova intesa. L'articolo: lacol Barça ha, che ora non...

napolista : CorSport: la panchina col Barça ha fatto risentire Maksimovic, che ora non rinnova L’esclusione dalla sfida più sen… - MCorleoon : @CorSport dovevi essere in panchina con guardiola per conoscere i suoi segreti prima di diventare allenatore della Juve - Anto_esp95 : @CorSport Un mistero capire la panchina per Immobile - NanniCatta : @CorSport La prima panchina che ' salta ' verrà occupata da Porro, oramai sa fare tutto, anche lo scienziato, doman… - Daniele64181695 : @CorSport Pirlo è un novellino, è stato un azzardo affidargli la panchina e se ne accorgeranno presto . -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport panchina CorSport: Sarri e Allegri disposti a ridursi lo stipendio pur di avere una panchina IlNapolista Muriqi in rampa di lancio, in coppia con Ciro all’esordio Champions?

Vedat Muriqi è sulla via della completa guarigione ed è pronto per una nuova Lazio formato Champions. Vedat Muriqi ha visto il suo Kosovo sconfitto contro ...

Corsport - Allegri e Sarri scalpitano per tornare in panchina: sono disposti ad accettare un ingaggio inferiore

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti: tre allenatori da big rimasti senza una squadra da allenare. Gli stipendi restano lauti: 7,5.

Vedat Muriqi è sulla via della completa guarigione ed è pronto per una nuova Lazio formato Champions. Vedat Muriqi ha visto il suo Kosovo sconfitto contro ...Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti: tre allenatori da big rimasti senza una squadra da allenare. Gli stipendi restano lauti: 7,5.