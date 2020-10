Cannabis legale, i dati confermano la scelta (Di martedì 13 ottobre 2020) Mai come oggi possiamo valutare le politiche sulle droghe, incardinate da 60 anni sull’ideologia proibizionista, confrontandole con alternative verificabili nella realtà. In particolare per quel che riguarda la regolamentazione legale della Cannabis, che l’associazione Transform ha analizzato in due report dedicati al Canada e agli Usa. In Canada, gli obiettivi prioritari della riforma erano stati esplicitati dal Presidente Trudeau: promozione della salute pubblica, protezione dei più giovani e riduzione della criminalità. Su questi punti sono stati predisposti “solidi sistemi di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 ottobre 2020) Mai come oggi possiamo valutare le politiche sulle droghe, incardinate da 60 anni sull’ideologia proibizionista, confrontandole con alternative verificabili nella realtà. In particolare per quel che riguarda la regolamentazionedella, che l’associazione Transform ha analizzato in due report dedicati al Canada e agli Usa. In Canada, gli obiettivi prioritari della riforma erano stati esplicitati dal Presidente Trudeau: promozione della salute pubblica, protezione dei più giovani e riduzione della criminalità. Su questi punti sono stati predisposti “solidi sistemi di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

annak65649009 : RT @Blowjoint: @paoloroversi Non sarebbe bello poterlo fare con l'aggiunta di poter acquistare #cannabis perché legale? #spininelfianco htt… - 4Tchat : RT @Blowjoint: @paoloroversi Non sarebbe bello poterlo fare con l'aggiunta di poter acquistare #cannabis perché legale? #spininelfianco htt… - Blowjoint : @paoloroversi Non sarebbe bello poterlo fare con l'aggiunta di poter acquistare #cannabis perché legale?… - NaraStaBocchi2 : RT @PrimeroRoma: Il gruppo di Stati Usa in cui è legale la marijuana, è arrivato ad 11 il 7 ottobre grazie all’aggiunta del Vermont. #spin… - 4Tchat : RT @Blowjoint: @GiancarloCanc @_Carabinieri_ Domanda: la soluzione è aspettare il prossimo giro di racket, estorsione e intimidazioni che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis legale Cannabis legale, i dati confermano la scelta | il manifesto Il Manifesto Cannabis legale, i dati confermano la scelta

In particolare per quel che riguarda la regolamentazione legale della cannabis, che l’associazione Transform ha analizzato in due report dedicati al Canada e agli Usa. In Canada, gli obiettivi ...

Cannabis light: il quadro normativo in Italia

Negli ultimi anni sono diventati realtà tantissimi cambiamenti normativi. Alcuni di questi, quelli della cannabis legale, sono rivoluzionari ...

In particolare per quel che riguarda la regolamentazione legale della cannabis, che l’associazione Transform ha analizzato in due report dedicati al Canada e agli Usa. In Canada, gli obiettivi ...Negli ultimi anni sono diventati realtà tantissimi cambiamenti normativi. Alcuni di questi, quelli della cannabis legale, sono rivoluzionari ...