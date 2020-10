Atp Sardegna 2020, Sonego: “Molto contento, ho giocato un gran primo set” (Di martedì 13 ottobre 2020) Lorenzo Sonego ha battuto Giulio Zeppieri nel primo turno del torneo Atp Sardegna 2020 e ha commentato ai microfoni di Supertennis questo derby italiano non facile per il tennista piemontese reduce dagli ottimi Roland Garros: “Sono soddisfatto, ho giocato un grandissimo primo set, lui è stato bravo nel secondo set a giocare il suo tennis, poi un po’ di difficoltà le ho avute. Sono però molto contento, tutti i punti li ho giocati con concentrazione al servizio. Sono molto contento”. Sonego sa che può adesso continuare a scalare il ranking, ma non è la sua prima preoccupazione: “La fiducia di Parigi mi ha aiutato nei momenti difficili. Best ranking? Non mi ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Lorenzoha battuto Giulio Zeppieri nelturno del torneo Atpe ha commentato ai microfoni di Supertennis questo derby italiano non facile per il tennista piemontese reduce dagli ottimi Roland Garros: “Sono soddisfatto, houndissimoset, lui è stato bravo nel secondo set a giocare il suo tennis, poi un po’ di difficoltà le ho avute. Sono però molto, tutti i punti li ho giocati con concentrazione al servizio. Sono molto”.sa che può adesso continuare a scalare il ranking, ma non è la sua prima preoccupazione: “La fiducia di Parigi mi ha aiutato nei momenti difficili. Best ranking? Non mi ...

Lorenzo Sonego batte Giulio Zeppieri nel match del primo turno del torneo Atp di Sardegna 2020 e avanza al secondo turno in cui affronterà Vesely. Il tennista piemontese supera nel derby tutto ...

Atp Sardegna 2020: Seppi fuori all’esordio, Delbonis vince in due set

Arriva subito una sconfitta per Andreas Seppi all’esordio nel torneo Atp 250 di Sardegna 2020. Al Forte Village di Pula l’altoatesino viene sconfitto da Federico Delbonis nel match valevole per il pri ...

Lorenzo Sonego batte Giulio Zeppieri nel match del primo turno del torneo Atp di Sardegna 2020 e avanza al secondo turno in cui affronterà Vesely. Il tennista piemontese supera nel derby tutto ...Arriva subito una sconfitta per Andreas Seppi all’esordio nel torneo Atp 250 di Sardegna 2020. Al Forte Village di Pula l’altoatesino viene sconfitto da Federico Delbonis nel match valevole per il pri ...