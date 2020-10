Arresto sindaco Cariello, il procuratore Borrelli chiede rapidità sui tempi della giustizia – VIDEO (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Suona come un appello sui tempi della giustizia la risposta del capo della Procura di Salerno sull’Arresto del sindaco di Eboli. Giuseppe Borrelli dice più di quello che vuole dire nel giorno in cui è atteso l’interrogatorio del primo cittadino arrestato con l’accusa di aver pilotato dei concorsi pubblici. “L’importante in questo, come in altri casi, è arrivare velocemente alla trattazione del dibattimento”. È l’unico significativo commento che il capo della procura di Salerno Giuseppe Borrelli ha scelto di rilasciare ai giornalisti, che a margine della conferenza stampa di presentazione dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Suona come un appello suila risposta del capoProcura di Salerno sull’deldi Eboli. Giuseppedice più di quello che vuole dire nel giorno in cui è atteso l’interrogatorio del primo cittadino arrestato con l’accusa di aver pilotato dei concorsi pubblici. “L’importante in questo, come in altri casi, è arrivare velocemente alla trattazione del dibattimento”. È l’unico significativo commento che il capoprocura di Salerno Giuseppeha scelto di rilasciare ai giornalisti, che a margineconferenza stampa di presentazione dei ...

